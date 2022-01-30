İzciler, Çubuk’ta kamp kurdu

Göndere bayrak çekilmesi ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kampta, izciler doğa yürüyüşü gerçekleşti.
Kampın oymakbaşı Behzat Cihangir, AA muhabirine, kampın 6 gün süreceğini belirtti. Cihangir, kendilerine destek olduğu için Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş’a teşekkür etti.
Baki Demirbaş da yaptığı yazılı açıklamada, Çubuk'un eşsiz doğal güzelliklere sahip olduğunu, bu güzellikleri doğa turizmine kazandırmayı amaçladıklarını belirterek, tüm doğa severleri Çubuk’a davet etti.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.