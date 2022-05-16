  • BIST 2.408,40
  • Altın 907.167
  • Dolar 15.6347
  • Euro 16.3213
  • Ankara 21 °C
  • İstanbul 24 °C
  • İzmir 28 °C
  • Konya 19 °C
»

İzin dönüşü kazada ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Mersin'de izin dönüşü kullandığı otomobilin refüje çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Ergün Sert'in (34) cenazesi memleketi Adana'da toprağa verildi.
İzin dönüşü kazada ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Kaza, dün saat 05.00 sıralarında Yenişehir ilçesi, Menteş Mahallesi'nde meydana geldi. Yıllık izin için geldiği memleketi Adana'dan Mersin'e dönen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus timlerinde görevli polis memuru Ergün Sert'in kullandığı otomobil, yağış nedeniyle kontrolden çıkarak refüje çarptı. Sağlık ekipleri, Sert'in, kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

İzin dönüşü kazada ölen polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

EŞİ GÜÇLÜKLE AYAKTA DURABİLDİ

Ergün Sert'in cenazesi, dün emniyet müdürlüğünde yapılan törenin ardından bugün memleketi Adana'ya getirildi. Buruk Mezarlığı'nda kılınan namazın ardından Sert'in cenazesi dualarla toprağa verildi. Polis memurunun 2,5 yıl önce evlendiği Gamze Sert ve ailesi mezarı başında uzun süre gözyaşı döktü. Gamze Sert, polis ekiplerinin verdiği Türk bayrağı ve eşinin fotoğrafına sarılarak mezarı başında ağıtlar yaktı. Güçlükle ayakta durabilen Sert, "Aşkım, benim aşkım. Sizlerden sadece dua bekliyorum" dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Rekabet Kurulundan elektrikli kamyon ve otobüslerin şarj ağı için OGG kurulmasına vize16 Mayıs 2022 Pazartesi 12:50
  • Savunma Sanayii Başkanlığı'na yeni logo16 Mayıs 2022 Pazartesi 12:05
  • Rusya'dan İsveç ve Finlandiya açıklaması: Büyük hata olur!16 Mayıs 2022 Pazartesi 11:59
  • Eylem hazırlığındaki 'Canlı bomba' yakalandı!16 Mayıs 2022 Pazartesi 11:58
  • Bakan Özer'den son dakika BİLSEM açıklaması16 Mayıs 2022 Pazartesi 11:45
  • AYM Başkanı Arslan'dan OHAL açıklaması16 Mayıs 2022 Pazartesi 11:44
  • İŞKUR 'iş gücü piyasasının röntgenini' çekecek16 Mayıs 2022 Pazartesi 11:27
  • Güngören'de baba oğul kavgası...Oğlunu ekmek bıçağıyla kovaladı16 Mayıs 2022 Pazartesi 11:21
  • İETT otobüsünün şoförü, "psikolojim bozuldu" diyerek kontak kapattı16 Mayıs 2022 Pazartesi 11:18
  • 'Tombala' operasyonunda 47 kişiye 85 bin lira ceza16 Mayıs 2022 Pazartesi 11:18
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti