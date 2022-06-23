İzinsiz afişler kaldırılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çevre ve görüntü kirliliğine karşı mücadeleyi sürdürüyor. Zabıta Daire Başkanlığı, cadde ve sokaklarda elektrik direkleri, trafik lambaları, tabelalar ve otobüs duraklarına asılan izinsiz afişleri kaldırmaya başladı.

Ankara Zabıtası, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren izinsiz afiş asanlara 18 bin TL, çevreyi kirletmekten dolayı da 30 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulayacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te çevre ve görüntü kirliliğini engellemek amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. ABB Zabıta Daire Başkanlığı şimdi de kentin görselliğini bozan afiş kirliliği ile mücadele başlattı.

AFİŞLER TOPLANIYOR

Ankara Zabıtası, 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak olan yeni uygulama kapsamında cadde ve sokaklarda bulunan trafik ışıkları, elektrik, cadde ve sokak tabela direkleri ile otobüs duraklarına izinsiz afiş asılmasına izin vermeyecek.

Ankara’nın Başkent oluşu nedeniyle tüm Türkiye’ye örnek bir kent olması gerektiğini ve kent genelinde görüntü kirliliği yaratan ve izinsiz asılan afişleri toplamaya başladıklarını belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Mustafa Koç, uygulamaya ilişkin şu bilgileri verdi:

“Elektrik direkleri, trafik lambaları, sokak ve cadde direkleri, otobüs durakları, kamuya ait alanlardaki direklere izinsiz afişler yapıştırarak önemli bir kentsel kirliliğe sebebiyet veriliyor. Ticari hayat için reklamın gerekliliğine inanıyor ve reklam yapmayı estetik bir değere dönüştürmek için de ilgili odalar ve meslek kuruluşları ile koordineli bir çalışma yürütüyoruz. Ancak bu direklerin kirletilmesi önemli bir sorumsuzluk olarak karşımıza çıkıyor.”

İDARİ PARA CEZASI UYGULANACAK

İzinsiz afiş asanlara 18 bin TL, çevreyi kirletmekten dolayı da 30 bin TL’ye kadar idari para cezası uygulayacaklarını açıklayan Koç, şöyle konuştu:

“Bu konuda Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak bir uyarı yapmak istedik. 1 Temmuz’dan itibaren afişlerin üzerindeki adres ve telefon bilgilerinden yola çıkarak uyarılarımızı yapmaya başlıyoruz. Gönlümüz el vermese de uyarımıza uymayanlara cezai işlem uygulayacağız. Bütün esnafımızı kentin görsel güzelliğine, kentin temizliğine katkıda bulunmaya çağırıyoruz. Bu onlar için de önemli bir uygarlık ölçüsüdür. Kenti temiz tutmak belediyelerin görevi iken vatandaşların da kenti kirletmemek gibi bir görevi vardır. Bu uygulamamız 1 Temmuz 2022 tarihinden itibaren geçerli olacak. İzinsiz afiş asıp, görüntü kirliliği oluşturanlara tolerans göstermeyeceğiz. Bu konuda vatandaşlarımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz.”