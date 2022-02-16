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İzmir depreminde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı davasında sona yaklaşıldı

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde 11 kişinin hayatını kaybettiği Yağcıoğlu Apartmanı B Blok'a ilişkin davada 1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmalarına devam edildi.
İzmir depreminde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı davasında sona yaklaşıldı

İzmir 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık müteahhit Ş.A, bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Duruşma salonunda ise taraf avukatları ile müştekiler hazır bulundu. Tutuksuz yargılanan binanın fenni mesulü O.A. ise duruşmaya gelmedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan, 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılmasını, ceza verilirken alt sınırdan uzaklaşılmasını ve indirim uygulanmamasını talep etti.

Sanıkların "olası kastla adam öldürme" suçundan cezalandırılması taleplerini yineleyen müşteki avukatları, sanık O.A'nın tutuklu yargılanması talebinde bulundu.

Söz alan sanık Ş.A, tahliyesini talep etti. Sanık avukatları ise esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre istedi.

Savunmalar için süre talebini kabul eden mahkeme heyeti, Ş.A'nın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan Yağcıoğlu Apartmanı B Blok'ta 11 kişi hayatını kaybetmiş, 7 kişi yaralanmıştı.

Cumhuriyet Savcısı, apartmanın müteahhidi Ş.A. ile binanın fenni mesulü O.A'nın "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan yargılanması talebiyle iddianame hazırlamıştı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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