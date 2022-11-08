İzmir merkezli 12 ilde 28 zanlıya yönelik FETÖ operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanması ve sivil unsurlarına yönelik İzmir merkezli 12 ilde yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 28 şüpheliden 19'u yakalandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 4'ü muvazzaf 14 asker, darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 13 askeri okul öğrencisi ile ihraç polis memuru hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ'nün TSK ve sivil unsur yapılanmasında yer aldıkları belirlenen şüphelilerin ankesörlü telefon, sabit hatlar ya da büfelere kurulu kontörlü telefonlardan örgüt üyeleriyle iletişim kurduklarının tespit edildiği belirtildi.

Şüpheli askerlerden 5'inin Kara Kuvvetleri, 8'inin Hava Kuvvetleri, 1'inin Jandarma Genel Komutanlığına mensup olduğu kaydedildi.

Zanlıların yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İzmir merkezli 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, şüphelilerden 19'u gözaltına alındı. 9 zanlıyı yakalama çalışmaları ise sürüyor.