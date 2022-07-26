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İzmir merkezli 18 ildeki FETÖ operasyonunda 26 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) yapılanmasına yönelik İzmir merkezli soruşturma kapsamında 18 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda haklarında gözaltı kararı verilen 35 şüpheliden 26'sı yakalandı.
İzmir merkezli 18 ildeki FETÖ operasyonunda 26 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'de "sorumlu" düzeyinde faaliyet gösterdiği tespit edilen 14'ü muvazzaf 21 asker ile darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen 14 askeri okul öğrencisi hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltı kararı verilen 14'ü Kara Kuvvetlerine 7'si Hava Kuvvetlerine mensup 21 askerden 18'inin astsubay, birinin binbaşı, diğerinin yüzbaşı, bir diğerinin de üsteğmen rütbesinde olduğu öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin gözaltına alınması için 18 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüphelilerden 26'sı yakalandı. Firari şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Şüphelilerin, Türk Silahlı Kuvvetlerindeki örgüt mensuplarıyla, ankesörlü hatlardan ya da büfelere kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurdukları, kısa ve şifreli konuşmalar yaptıkları ayrıca örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifade bulunduğu kaydedildi.

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