  • BIST 2.021,57
  • Altın 847.126
  • Dolar 13.847
  • Euro 15.7207
  • Ankara 13 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 17 °C
  • Konya 11 °C
»

İzmir merkezli FETÖ operasyonlarında 38 kişi yakalandı

İzmir merkezli 4 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) güncel yapılanması ile hücre evlerine yönelik iki ayrı operasyonda 38 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir merkezli FETÖ operasyonlarında 38 kişi yakalandı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ soruşturması kapsamında 51 şüpheli hakkında yakalama kararı verdi. Bu süreçte İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ile Milli İstihbarat Teşkilatı ekipleri, koordineli çalışma yürüttü. Bu sabah İzmir, İstanbul, Antalya ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı baskın gerçekleştirildi.

FETÖ'nün güncel yapılanmasına yönelik ilk operasyonda 21 şüpheli yakalandı.

İzmir'de ikamet eden B.Ç'nin evindeki aramada 699 bin 760 lira, 111 bin 573 dolar ve 450 avro ele geçirildi. Şüpheli B.Ç'nin, örgütün kapatılan dershanelerinde muhasebecilik yaptığı öğrenildi.

Diğer zanlıların adreslerinde ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin, örgüt adına faaliyetlerine devam ettikleri, halka açık yerlerde ya da örgüt mensubu olmayan kişiler adına kayıtlı konutlarda buluşarak toplantılar gerçekleştirdikleri, esnaf ve üyelerinden "himmet" adı altında para topladıkları ve bu paraları örgütün öğrenci evlerinde kullandıkları belirtildi.

Ayrıca İzmir'de FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda ise 17 zanlı gözaltına alındı.

İki ayrı operasyonda gözaltına alınan 38 şüpheli, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.

Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • FETÖ'nün eyalet imamı ve eyalet kasası imamının da bulunduğu 38 şüpheliye gözaltı22 Şubat 2022 Salı 15:17
  • Ukrayna, Moskova Maslahatgüzarı'nı istişareye çağırdı22 Şubat 2022 Salı 15:16
  • Giresun'da 16 yaşındaki Sıla'yı öldüren zanlı 'akıl sağlığı raporu' için Samsun'da22 Şubat 2022 Salı 14:28
  • Almanya'dan Rusya'ya Kuzey Akım 2 darbesi: Artık imkansız22 Şubat 2022 Salı 14:19
  • İlaçlarını satan hemofili hastalarına 'Tampon' operasyonu: 40 gözaltı22 Şubat 2022 Salı 13:49
  • Dernek tesislerinin işletilmesi ve kapatılması yönetmelikle düzenlenemeyecek22 Şubat 2022 Salı 13:19
  • Rusya'nın Ukrayna kararı sonrası Erdoğan'dan açıklama22 Şubat 2022 Salı 13:12
  • Duru Bulgur'a 4.4 milyon TL ceza22 Şubat 2022 Salı 12:58
  • Akkuyu NGS işçilerini taşıyan otobüs devrildi22 Şubat 2022 Salı 12:58
  • Polis merkezi önündeki saldırı; 6 şüpheli adliyeye çıkarıldı22 Şubat 2022 Salı 12:47
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti