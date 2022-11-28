İzmir Valiliği'nden Göztepe - Altay maçı açıklaması

İzmir'de oynanan Göztepe - Altay maçında yaşanan olaylarla ilgili İzmir Valiliği basın açıklaması yayınladı. Yapılan açıklamada, "Özel ambulans şoförleri fişekleri stat tuvaletine bıraktı" denildi.

Süper Lig'in 15. haftasında Göztepe-Altay maçında yaşananlar sıcaklığını koruyor.

Tribünden atılan bir fişek sebebiyle bir taraftar yüzünden yaralanmış, bir Göztepeli taraftar ise Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e köşe gönderiyle saldırmıştı.

Olayların ardından gerginlik stad dışına da taşmış, Göztepeli ve Altaylı taraftarlar birbirlerine girmişti.

Olaylı derbinin ardından İzmir Valiliği'nden açıklama

İzmir Valiliği'nden yaşananları aydınlatacak yeni açıklamalar geldi.

Valilik'ten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İlimiz Gürsel Aksel Stadyumu'nda 27.11.2022 günü oynanan Göztepe - Altay Spor Toto 1.Lig müsabakası ile ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür.

Bahse konu maçın 19. dakikasında misafir tribünün bulunduğu kısımdan işaret fişeği diye tabir edilen yanıcı madde Göztepe taraftarlarına fırlatılmıştır. Fişek Göztepe taraftarı Mehmet Çakır'a isabet etmiş ve yaralanmasına neden olmuş, Çakır hastaneye intikal ettirilerek tedavi altına alınmıştır.

"Özel ambulans şoförleri fişekleri stat tuvaletine bıraktı, dağıtım oradan yapıldı"

Olayın ardından statta yapılan kamera tespit çalışmalarından misafir takım tribününde sis diye tabir edilen yanıcı maddelerin yakıldığı belirlenmiş ve sisin yoğun olduğu yerdeki taraftarlar tespit edilerek emniyet güçlerimiz tarafından gözaltına alınmıştır. Yapılan soruşturma neticesinde sis ve işaret fişeğini, statta görevli özel ambulans şoförlerinin stat tuvaletine bıraktığı ve oradan taraftara dağıtım yapıldığı anlaşılmıştır.

"Yoğun telefon görüşmeleri yaptılar"

Kamera tespit çalışmalarından da ambulans şoförlerinin, 16.34'te 2 sırt çantasıyla misafir tribününün bulunduğu tuvaletlere girdiği ve akabinde yoğun telefon görüşmeleri yaptıkları görülmüştür.

"21 şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı"

Sırt çantalarını misafir tribünlerine sokan özel ambulans şirketi görevlisi A.G. ve H.K. isimli şahıslar gözaltına alınmıştır. Tribünde ise suç unsuru malzemeleri kullanan D.D.,E.Y. ve K.E.'nin organize şekilde suçu gerçekleştiridiği anlaşılmış olup, olayla ilgili toplam 21 şahıs yakalanarak haklarında gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."