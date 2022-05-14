İzmir ve Kütahya'da korkutan depremler

İzmir'in Çeşme açıklarında 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kütahya'da sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3 olarak açıklarken, bölgede bulunan vatandaşlar tedirginlik yaşadı.
İzmir'in Çeşme açıklarında 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Kütahya'da sabah saatlerinde bir deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 3 olarak açıklarken, bölgede bulunan vatandaşlar tedirginlik yaşadı.
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