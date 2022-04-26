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İzmir'de 1 milyon 300 bin fide ile 300 kilogram tohum dağıtıldı

İzmir'de, ülkenin tarım koşullarına çok iyi adapte olmuş yerli ve milli tohum çeşitlerinin yaygınlaştırılması amacıyla kırsaldaki üreticiler ve şehir merkezinde yaşayan kadınlara 1 milyon 300 bin fide, 300 kilogram tohum dağıtıldı.
İzmir'de 1 milyon 300 bin fide ile 300 kilogram tohum dağıtıldı

İzmir Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün, "Yerli ve Milli Çeşitlerin Yaygınlaştırılması Projesi" ile "Yerli ve Milli Çeşitleri İzmirli Kadınlarla Buluşturuyoruz" projelerinin tanıtımı, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsünde yapıldı.

Programa katılan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Kovid-19 ve Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın tarımın ne kadar önemli, stratejik, vazgeçilmez bir sektör olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Gündelik hayatta vazgeçilmez diye görülen birçok şeyin vazgeçilebilir, gıdanın ise vazgeçilemez olduğunu ifade eden Köşger, "Sağlıklı gıda ihmal edilemez bir alan. Bu anlamda yapılan bütün çalışmalar önemli. Bu çalışmalar sonunda tohumların vatandaşla buluşması, gen kaynaklarının korunması çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Köşger, İzmir'in sanayi, ticaret, tarım, turizm alanlarındaki büyük potansiyeline dikkati çekerek, tarımda ülkenin 4. kenti olduğunu anlattı.

Kentte üretilen ürünlerin fiyat, birim alandan elde edilen miktar itibarıyla çok değerli olduğunu kaydeden Köşger, üreticilere bereketli bir sezon diledi.

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan da devletin tarıma ve çiftçilere verdiği önemin güzel bir örneğinin yaşandığını ifade ederek, "Çocuklarımıza sağlıklı bir dünya bırakmak istiyorsak, tarımı ayakta tutmamız gerekiyor." dedi.

Menemen Belediyesi olarak aklı ve bilimi kılavuz edinerek, doğru projelerle tarımı büyüteceklerini söyleyen Aydın, "Çiftçimizin emeği benim için her zaman kutsaldır. Çocukluğumdan bu yana traktör üstünde büyümüş, tarımsal üretimin zorluğunu iyi bilen biri olarak, çiftçimizin, üreticimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Tarımsal randıman anlamında beklentilerimiz olumlu"
İzmir Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen de tarım arazilerinin etkin kullanımı için projeler yürüttüklerini anlatarak, geçen sene başlatılan tohum ve fide dağıtımının üreticiden büyük talep gördüğünü dile getirdi.

Özen, kentte 3,5 milyon dönüme yakın alanda tarımsal üretim yapıldığını ifade ederek, İzmir'in ülke tarımına, ülke insanının beslenmesine büyük katkı sağladığını vurguladı.

Fide ve tohum dağıtımını bütün ilçelerde gerçekleştirdiklerini aktaran Özen, "2022'den, bereketli geçen kış ve havanın serin geçmesiyle tarımsal randıman anlamında beklentilerimiz olumlu. Sadece geç soğuklardan dolayı erkenci meyvelerde biraz, o da tolere edilebilir oranda sıkıntı olabilir." ifadelerini kullandı.

Özen, yerli ve milli tohum çeşitlerinin yaygınlaştırılması amacıyla, kırsaldaki üreticiler ve şehir merkezinde yaşayan kadınlara 1 milyon 300 bin fide ile 300 kilogram tohum dağıttıklarını sözlerine ekledi.

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Ali Peksüslü ise enstitü olarak ülkedeki tüm tohumların toplanması, muhafazası ve gelecek nesillere aktarılması için çalıştıklarını kaydederek, ayrıca gen bankasındaki tohumları ıslah ederek yüksek verimli, hastalıklara dayanıklı, tüketici açısından sağlıklı, üreticinin gelirinin artırıcı çeşitler geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.

Konuşmaların ardından çiftçi ve kent merkezinde yaşayan kadınlara fideleri dağıtıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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