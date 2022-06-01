  • BIST 2.580,95
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.4328
  • Euro 17.6124
  • Ankara 29 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 29 °C
»

İzmir'de 2 yangın söndürme uçağı göreve başladı

Orman yangınlarıyla mücadelede yer alacak 2 yangın söndürme uçağı İzmir'de göreve başladı.
İzmir'de 2 yangın söndürme uçağı göreve başladı

İzmir Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Orman Genel Müdür Yardımcısı Hayati Özgür ve İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, Selçuk Efes Havalimanına konuşlanan uçakları inceledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bölge Müdürü Derince, 1 Haziran itibarıyla yangın açısından riskli dönemin başlaması nedeniyle ormanlara giriş çıkış yasağının başladığını belirtti.

Söndürme organizasyonu olarak hava gücünü daha da güçlendirdiklerini kaydeden Derince, "Bu uçaklar bugün göreve başladı. 3 ton su kapasiteli, 4,5 saat havada kalabiliyor, 1000 kilometre menzilleri var. Konuşlanma yeri Selçuk olsa da Aydın, Muğla gibi değişik yerlerdeki yangınlara müdahale edecekler. Bu uçaklarımız havanın kritik olduğu günlerde keşif uçuşu yapacak. Buradaki amacımız da herhangi bir yangın, duman gördüklerinde hemen müdahale etsinler, böylece söndürmüş olalım." diye konuştu.

Derince, uçakların dışında şu an bölgede 2 helikopterin de görevde olduğunu aktararak, "Önümüzdeki günlerde bölge müdürlüğümüzde toplam 8 helikopter olacak. Hava filosu yönüyle yeterliyiz ve güçlüyüz." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 14 terörist etkisiz hale getirildi01 Haziran 2022 Çarşamba 15:14
  • Bakan Soylu: 503 bin 150 Suriyeli kardeşimiz ülkesine gönüllü olarak geri döndü01 Haziran 2022 Çarşamba 14:46
  • İzmir'de 3 yıl önce köpek saldırısına uğrayan kadın hukuk mücadelesinde kararlı01 Haziran 2022 Çarşamba 14:08
  • Tarihi eser kaçakçılarına yönelik Miras Operasyonu'nda gözaltı sayısı 120'ye yükseldi01 Haziran 2022 Çarşamba 13:19
  • Cinsel içerikli fotoğrafla taciz davasında beraate onama01 Haziran 2022 Çarşamba 12:42
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tel Rıfat ve Münbiç'i teröristlerden temizliyoruz01 Haziran 2022 Çarşamba 12:39
  • MSB'den Hava Kuvvetleri'nin kuruluş yıl dönümüne özel video01 Haziran 2022 Çarşamba 12:32
  • Tarım alanında eğitim veren meslek liselerinde yeni eğitim modeli uygulanacak01 Haziran 2022 Çarşamba 12:31
  • 2022 yılı vekalet yoluyla kurban kesim bedeli açıklandı01 Haziran 2022 Çarşamba 11:50
  • Aydın açıklarında su alan Palau bayraklı yolcu gemisindeki 76 kişi kurtarıldı01 Haziran 2022 Çarşamba 11:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti