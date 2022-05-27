  • BIST 2.465,79
  • Altın 964.455
  • Dolar 16.3891
  • Euro 17.5889
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 23 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 21 °C
»

İzmir’de 210 tarihi sikke ele geçirildi

İzmir'in Buca, Karşıyaka ve Menemen ilçelerinde jandarmanın düzenlediği operasyonda Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait 210 sikke ele geçirildi; 3 kişi gözaltına alındı.
İzmir’de 210 tarihi sikke ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 24-25 Mayıs tarihlerinde tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi. Buca 29 Ekim Mahallesi'nde durdurulan İ.Ü. isimli şüphelinin üzerinde yapılan aramada Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 15 gümüş sikke, Karşıyaka ilçesi Sancaklı Mahallesi'nde yakalanan A.B.’nin üzerinde Helenistik döneme ait olduğu değerlendirilen 13 gümüş sikke ele geçirildi. Ekipler, Menemen ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde S.Ç.’nin bulunduğu otomobilde ise Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 182 bakır ve bronz sikke ele geçirdi.

Şüpheliler gözaltına alınırken, ele geçirilen toplam 210 sikke İzmir Müze Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tunceli'de PKK sığınağında mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi27 Mayıs 2022 Cuma 11:02
  • İzmir’de 210 tarihi sikke ele geçirildi27 Mayıs 2022 Cuma 11:02
  • Fulya'da 3 kişi ölü bulundu27 Mayıs 2022 Cuma 11:01
  • Karadeniz'deki renk değişiminin sırrı çözüldü27 Mayıs 2022 Cuma 10:59
  • Arama yapılan araçta kaçak cep telefonu ve sigara ele geçirildi27 Mayıs 2022 Cuma 10:59
  • Deprem uzmanı Dr. Oğuz Gündoğdu hayatını kaybetti27 Mayıs 2022 Cuma 10:35
  • OHAL Komisyonu başvurulardan yaklaşık yüzde 98'ini karara bağladı27 Mayıs 2022 Cuma 10:34
  • Maltepe Belediyesindeki rüşvet operasyonunda 5 kişi tutuklandı27 Mayıs 2022 Cuma 09:51
  • Yakalanan 272 Afgan daha sınır dışı edildi!27 Mayıs 2022 Cuma 09:38
  • Bursa'da 100 bin avroluk soygun girişimi!27 Mayıs 2022 Cuma 09:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti