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İzmir'de 27 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 27 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları şüphesiyle gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
İzmir'de 27 kaçak göçmen yakalandı, 4 organizatör tutuklandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çeşme İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak göçmenlerin yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçme hazırlığında olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Şehit Mehmet Mahallesi’ndeki bir arazide yapılan aramada, 17'si Yemen, 4'ü Senegal ve 6'sı Eritre uyruklu olmak üzere toplam 27 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları şüphesiyle M.Ş., H.B., M.C. ve U.U. gözaltına alındı. 1 minibüs, 1 kamyonet, 2 lastik bot, 1 bot motoru, 30 can yeleği, 10 can simidi, 3 pompa, 1 akü ve 60 litre benzine de el konuldu.

Kaçak göçmenler temel ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 4 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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