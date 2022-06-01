İzmir'de 3 yıl önce köpek saldırısına uğrayan kadın hukuk mücadelesinde kararlı

İzmir'de 3 yıl önce yasaklı ırk köpek tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden ısırılarak yaralanan 70 yaşındaki Mihrinaz Özçelik, hayvanın sahibine verilen 1500 lira adli para cezasına itiraz etti.

Mihrinaz Özçelik, Temmuz 2019'da kurbanlık almak için gittiği sanayi sitesi yakınında, yasaklı ırk köpeğin saldırısına uğradı. Özçelik'in yardımına, çığlıkları üzerine çevredeki esnaf yetişti. Kol ve bacağından yaralanan kadın, bir süre hastanede tedavi gördü.

Özçelik'e verilen sağlık raporunda, "köpek ısırması sonucu bacak ve kolda doku bütünlüğünü bozan yaralar saptandığı, oluşan yumuşak doku yaralanmasının şahsın yaşamını tehlikeye sokan bir durum olmadığı, basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek ölçüde hafif nitelikte de olmadığı" ifadeleri yer aldı.

Köpeğin sahibi D.Ö. hakkında "taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan dava açıldı. İddianamede, şüphelinin gerekli önlemleri almayarak hayvan satışı yapılan yerde serbest bırakması üzerine köpeğin müştekiye saldırdığı belirtildi.

İzmir 15. Asliye Ceza Mahkemesindeki yargılamada, sanığa "taksirle yaralama" suçundan 75 gün adli para cezası verilmesi, cezanın günlüğü 20 liradan olmak üzere 1500 lira olarak hesaplanması kararlaştırıldı. Hakim ayrıca hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Karara avukatı aracılığıyla itiraz eden Mihrinaz Özçelik, AA muhabirine, saldırının travmasını hala yaşadığını, ağrılarının sürdüğünü ve kısa mesafe bile yürüdükten sonra oturmak zorunda kaldığını söyledi.

Yara derin olduğu için vücudunda iz kaldığını ifade eden Özçelik, ayakkabı giyerken zorlandığını, sokakta köpek gördüğü zaman çok korktuğunu ve yakınlarının arkasına saklandığını dile getirdi.

Olay günü yaşadıklarını anlatan Özçelik, "Aniden geldi köpek ve beni yere düşürdü. Elimden, ayağımdan, kolumdan ısırdı. Kucağıma kadar çıktı. Etrafta sanayidekiler vardı, onlar kurtardı. Feryat ettim. 'Allah'ım beni kurtar.' diyorum. Kan içinde her taraf. Çok korkmuştum. Allah yüzümü korudu." diye konuştu.

Köpeğin sahibinin kendisine bir kez bile geçmiş olsun demediğini dile getiren Özçelik, mahkemenin verdiği cezayı ise yetersiz bulduğunu söyledi. Özçelik, şu ifadeleri kullandı:

"Onlar biraz ceza alsınlar, herkesin canını yakmasınlar. Yaşadığım korku hala hafızamda yer alıyor. Mahkemeden beklediğimiz sonuç çıkmadı. Bu para cezasının yeterli olmadığını düşünüyorum. Tazminat davası açtım çünkü çok acı çektim. Köpek saldırılarını görünce yaşadıklarım aklıma geliyor. Haberleri izliyorum mesela, köpekler ısırıyor çocukları, bayanları. Çok üzülüyorum. Sanıyorum bana geliyor. Günlük işlerimi yaptıktan sonra zorlanıyorum. Hala geçmiş değil çünkü saldırının izi kaldı."

Özçelik'in kızı Nuran Koç da annesinin korkularının hala devam ettiğini belirterek, "Şu an evini bile kendi temizleyemiyor. Pazar alışverişi yapamıyor. Bana göre köpeğin sahibi çok az bir ceza aldı. Derdimiz para değil ama istiyoruz ki cezalandırılsınlar. Annemin canı çok yandı, 3 sene oldu hala çekiyor." dedi.