İzmir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Buca ilçesinde, 4.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir, bir kez daha deprem korkusunu yaşadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İzmir’in Buca ilçesi merkezli 4,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 03.29’daki depremin derinliği 14,47 kilometre olarak ölçüldü.

Henüz olumsuz bir ihbar yok

İzmirlileri uykudan uyandırarak sokağa döken depremde, herhangi bir hasarın meydana gelip gelmediği ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Tunç Soyer'den açıklama

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depreme ilişkin “İzmir'de ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Olası tüm olumsuzluklara karşı teyakkuzdayız. Kimsenin zarar görmemesini diliyorum.

"Konak'ta bir caminin minaresi yıkıldı"

Merkez üssü Buca olan 4.9 büyüklüğündeki depremin ardından tüm itfaiye ekiplerimiz devriyede. Konak'ta bir camimizin minaresi yıkıldı. İlk tespitlerimize göre çok büyük bir hasar yok.” açıklamasını yaptı.

Bakan Soylu: "3 vatandaşımız yaralandı"

Deprem hakkında bilgi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Gece yarısı 03.29 civarında İzmir’de 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem ve Risk Azaltma Genel Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmada 14.4 kilometre derinlikte meydana geldi. Gerek İzmir gerekse Ankara’daki ilgili bölümlerimiz değerlendirmelerini yaptı. 3 vatandaşımız atlamak suretiyle yaralandı. Birisinin durumu ağır. Şu anda müdahalesi yapılıyor. Toplam 31 vatandaşımız panik sebebiyle hastanelere başvurdu. Buca’ya da geçeceğiz. Allah’a şükür can kaybı yok ama yaklaşık 20 kadar binada çatlaklar, bir takım hasarlar söz konusu. Bu konuda tespit yapacağız" sözlerine yer verdi.

Vali Köşger'den açıklama

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sosyal medyadan şu paylaşımda bulundu:

"Kıymetli İzmirliler öncelikle geçmiş olsun. 4,9 büyüklüğünde olduğu ifade edilen Buca merkezli depremde ilimizde Konak’ta bir cami minaresi dışında hasar ve yüksekten atlama şeklinde yaralanmalar dışında herhangi bir sıkıntı olmamıştır. Tekrar geçmiş olsun."

Bakan Kurum: "Yıkılan minare dışından olumsuz bir durum yok"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı, İzmir‘in Buca ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, “Güzel İzmir’imize geçmiş olsun. Ekiplerimiz şu ana kadar bir camii minaresindeki hasar dışında olumsuz bir durum ve ihbarla karşılaşmadı. Tüm kurumlarla koordineli bir şekilde süreci yakından takip ediyoruz” ifadelerine yer verildi.



