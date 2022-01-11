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İzmir'de 42 göçmen kurtarıldı 

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçesi açıklarında, Yunan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 42 kaçak göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.
İzmir'de 42 göçmen kurtarıldı 

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Dikili ve Çeşme ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde göçmenlerin olduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 42 düzensiz göçmeni kurtararak kıyıya çıkarttı.

Kaçak göçmenlerin yasa dışı yollarla Yunanistan adalarına geçmeye çalıştığı ve Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği öğrenildi. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. 

MARMARİS AÇIKLARINDA BATMAK ÜZERE OLAN BOTTAKİ 39 KAÇAK GÖÇMEN KURTARILDI

Muğla’nın Marmaris ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen Zodyak botta batma tehlikesi geçiren 39 kaçak göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Marmaris ilçesine 55 kilometre mesafedeki Taşlıca Mahallesi Serçe Limanı açıklarında devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik hücum botu, radarda denizde sürüklenen bir bot tespit etti. Bölgeye giden ekipler batma tehlikesi geçiren ve içerisinde 39 kaçak göçmenin bulunduğu bota yanaştı. Kaçak göçmenler kurtarılarak hücum bota alındı. Güney Ege Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı’na getirilen kaçak göçmenlerin doktor kontrolü ve kimlik tespiti yapıldı. Aralarında kadın ve çocukların bulunduğu Burma ve Suriye uyruklu kaçak göçmenler Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. 

Kaynak: Haber Kaynağı
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