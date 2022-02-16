İzmir'de 43 kaçak göçmen kurtarıldı, 35 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR'in Çeşme ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isteyen lastik bottaki 35 kaçak göçmen yakalandı, Çeşme ve Dikili açıklarında ise Yunan unsurlarınca Türk karasularına itilen lastik bot içerisindeki 43 göçmen de kurtarıldı.