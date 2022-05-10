  • BIST 2.484,97
  • Altın 908.635
  • Dolar 15.188
  • Euro 16.0548
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 10 °C
»

İzmir'de 63 kaçak göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, karada ve denizde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalıştığı belirlenen 63 kaçak göçmen yakalandı.
İzmir'de 63 kaçak göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri, Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen kaçak göçmenler olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden sahil güvenlik botu, 10'u Filistin, 13'ü Kongo, 2'si Kamerun, 2'si Liberya ve 1'i Eritre uyruklu toplam 28 kaçak göçmeni yakaladı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Şehit Mehmet Mahallesi'nde yürüttüğü devriye görevi sırasında ise bir arazide şüpheli kişiler fark edildi. Yapılan kontrolde, bu kişilerin de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçme hazırlığında olan kaçak göçmenler olduğu belirlendi. 20'si Yemen, 7'si Eritre ve 8'i Togo uyruklu toplamda 35 kaçak göçmen yakalandı. Operasyonlarda yakalanan toplam 63 kaçak göçmen, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye ve dünya gündemi10 Mayıs 2022 Salı 09:50
  • Askeri Okullar sınav sorularının sızdırılmasına ilişkin 28 FETÖ şüphelisi hakkında gözaltı kararı10 Mayıs 2022 Salı 09:49
  • İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi10 Mayıs 2022 Salı 09:48
  • Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak10 Mayıs 2022 Salı 09:48
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ile telefonda görüştü10 Mayıs 2022 Salı 09:47
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı konut destek paketlerinin detayları belli oldu10 Mayıs 2022 Salı 09:46
  • Eskişehir’de tüm etkinlikler 15 gün süreyle yasaklandı09 Mayıs 2022 Pazartesi 15:57
  • MSB: 185,7 kilo uyuşturucu ele geçirildi09 Mayıs 2022 Pazartesi 15:57
  • Kamyonet arkasında sürüklenen köpek tedaviye alındı09 Mayıs 2022 Pazartesi 15:56
  • Savcı Erdoğdu, son yolculuğunu uğurlandı09 Mayıs 2022 Pazartesi 15:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti