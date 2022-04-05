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İzmir'de 90 parça tarihi eser ele geçirildi

İzmir'de yol kontrolünde durdurulan bir araçta 90 parça tarihi eser ele geçirildi.
İzmir'de 90 parça tarihi eser ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 Nisan'da şüpheli bir aracı Ayrancılar Mahallesi'ndeki yol kontrolü uygulamasında durdurdu.

Araçta yapılan aramada Osmanlı, Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen sikke, gümüş tepsi, kaplumbağa benzeri topraktan yapılmış düdük, kan sunağı, kandil, kolye, toka, küpe, gözyaşı şişesinin de bulunduğu toplam 90 parça tarihi eser ele geçirildi.

Aracın sürücüsü üzerinde yapılan aramada ruhsatsız silah bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli jandarmaya götürüldü, tarihi eserler ise İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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