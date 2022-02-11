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İzmir'de bakkalda meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı

İzmir'de, bakkalda çıkan yangın ve sonrasında meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı.
İzmir'de bakkalda meydana gelen patlamada 4 kişi yaralandı

İzmir'in Konak ilçesi Ballıkuyu Mahallesi'nde, Cemil Raşo'ya ait bakkalda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada, iş yerinde patlama meydana geldi.

Patlamanın etkisiyle iş yerindeki kapı, pencere ve malzemeler dışarı fırladı, o esnada yakında bulunan Abdülkerim Civanmahmut (24) ile çevredeki 3 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Civanmahmut'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Patlama ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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