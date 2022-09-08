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İzmir'de çöken sahnenin, etkinlikler ve sanatçı Tarkan'ın konseri için kurulduğu öğrenildi

İzmir'de çöken ve 1 kişinin yaralanmasına neden olan sahnenin sanatçı Tarkan'ın İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı dolayısıyla vereceği konser ve etkinler için kurulduğu öğrenildi.
İzmir'de çöken sahnenin, etkinlikler ve sanatçı Tarkan'ın konseri için kurulduğu öğrenildi

İzmir'in 9 Eylül'de düşman işgalinden kurtuluşunun 100'üncü yılı kutlama programı dolayısıyla sanatçı Tarkan'ın konser vermesi için hazırlanırken çöken ve 1 kişinin yaralanmasına neden olan sahne, ikinci bir kazaya sebebiyet vermesi için bulunduğu yerde sabitlendi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı yakınlarında Kordonboyu'na kurulan ve işçilerin çalıştığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle çöken sahne için bölgeye vinçler ve İzmir Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye araçları getirildi.

Sahnenin kurulmasında çalışan teknik ekip, merdivenli itfaiye aracı ile platformun üstüne çıkarak inceleme yaptı.

Daha sonra durum değerlendirmesi yapan ekip, platformun olası bir kazaya mahal vermemesi için vinçler aracılığı ile sabitlenerek güvenlik önlemi alınmasına karar verdi. Platformu sabitleyen ekip, çalışmaların sabah saatlerinde başlatılması için bölgeden ayrıldı.

Şehir dışından gelecek teknik ekibin yapacağı incelemenin ardından sahnenin kaldırılıp kaldırılmamasına karar verilecek.

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