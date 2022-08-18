İzmir'de dehşet: Eşi ile kayınpederini öldürdü, baldızlarını yaraladı

İzmir Karabağlar'da Recep Uslu, pencereden girdiği evde boşanma aşamasındaki eşi Berivan Uslu ile kayınpederi Şemsettin Çelik'i tabanca ile vurarak öldürdü, baldızları Gülistan ile Şirvan Çelik'i ise ağır yaraladı ve 3 çocuğunu alarak kaçtı.

İzmir Karabağlar'da Recep Uslu, pencereden girdiği evde boşanma aşamasındaki eşi Berivan Uslu ile kayınpederi Şemsettin Çelik'i tabanca ile vurarak öldürdü, baldızları Gülistan ile Şirvan Çelik'i ise ağır yaraladı ve 3 çocuğunu alarak kaçtı.

Tüyleri diken diken eden olay, saat 07.30 sıralarında Gülyaka Mahallesi 3030 Sokak'ta meydana geldi. Boşanma aşamasındaki eşi Berivan Uslu'nun kaldığı eve giden Recep Uslu, iddiaya göre 1'inci kattaki eve balkondan tırmanarak girdi. Recep Uslu, yanında getirdiği tabancayı çıkarıp, eşi Berivan ile onun ailesine peş peşe ateş etti.

Kurşunlar Berivan Uslu ile kız kardeşleri Gülistan ve Şirvan Çelik ile babaları Şemsettin Çelik’e isabet etti. İhbarla gelen sağlık ekipleri, Berivan Uslu ile babasının öldüğünü belirledi. Hastaneye kaldırılan Gülistan ve Şirvan Çelik kardeşlerin hayati tehlikesinin olduğu bildirildi.

BATMAN'DAN İZMİR'DEKİ BABASINA GELMİŞ

Evdeki M.U. (2), F.U. (10) ve A.E.U. (9) isimli 3 çocuğunu da yanına alarak kaçan Recep Uslu, Buca ilçesi Şirinyer semtinde polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan boşanma aşamasındaki çiftin Batman'da yaşadığı, Berivan Uslu'nun 1 ay önce İzmir'deki babasının yanına taşındığı öğrenildi