  • BIST 3.273,05
  • Altın 1001.791
  • Dolar 18.2209
  • Euro 18.0804
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 23 °C
  • Konya 19 °C
»

İzmir'de evlat vahşeti! Kanser babasını 20 yerinden bıçakladı

İzmir'in Buca ilçesinde, A.V.(26) kanser hastası olduğu ve kemoterapi gördüğü öğrenilen babası Kazım Vurgun'u(68) iddiaya göre 20 yerinden bıçaklayarak öldürdü.
İzmir'de evlat vahşeti! Kanser babasını 20 yerinden bıçakladı

Olay, saat 04.00 sıralarında Bayrakbilim ve Türk Bayrakları Müzesi yakınındaki müstakil evde meydana geldi. İddiaya göre, kanser hastası olduğu öğrenilen Kazım Vurgun, kemoterapi tedavisi için yaklaşık 1 hafta önce hastaneye yakın olduğu için 24 sokakta bulunan müstakil eve taşındı. Burada yalnız yaşayan iki çocuk babası Vurgun'un, oğlu A.V. ile uzun bir süredir konuşmadığı ve yeni evine geldiği için oğlu ile barıştığı öğrenildi. Bugün tekrar ziyarete gelen A.V. ile babası Kazım Vurgun arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. A.V. evde bulunan bıçakla, babasına saldırdı.

Bu sırada kaçmaya çalışan Kazım Vurgun, sırtına aldığı bıçak darbeleri ile yere yığıldı. Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen polis ekipleri, suç aleti ile birlikte A.V.'yi gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ise Kazım Vurgun'un yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, polis ekipleri evde incelemelerde bulundu. Kazım Vurgun'un öldüğünü öğrenen bir yakını ise olay yerinde sinir krizi geçirdi.

ANNESİ VE ABLASI HAKKINDA KONUŞTUĞU İÇİN ÖLDÜRDÜĞÜ İDDDASI

Öte yandan, polis ekiplerince gözaltına alınan A.V. ilk ifadesinde, babası Kazım Vurgun'un ölen annesi ve ablası hakkında konuştuğu için tartıştıklarını, daha sonrasını hatırlamadığını söylediği ileri sürüldü.  Kazım Vurgun'un cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. 

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
EKONOMİGözler saat 10'a çevrildi: Ekonomide kritik veri açıklanacak

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Pençe-Kilit bölgesinde 1 helikopter kaza kırıma uğradı05 Eylül 2022 Pazartesi 09:34
  • İzmir'de evlat vahşeti! Kanser babasını 20 yerinden bıçakladı05 Eylül 2022 Pazartesi 09:21
  • Altun'dan 103. yıl dönümü paylaşımı05 Eylül 2022 Pazartesi 09:00
  • Fatih Erbakan 6'lı masaya yüklendi: Toplantılar altın gününe döndü05 Eylül 2022 Pazartesi 09:00
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gurbetçilere mektup04 Eylül 2022 Pazar 21:34
  • ‘Kız Kulesi yıkıldı’ iddialarına yalanlama04 Eylül 2022 Pazar 11:09
  • Pakistan'da sel felaketlerinde ölü sayısı 1265'e yükseldi04 Eylül 2022 Pazar 11:08
  • PKK'nın sözde yöneticilerinden Bedirhan Abi öldürüldü04 Eylül 2022 Pazar 11:04
  • Şentop: Batıdaki gibi giyinenler kendilerini modern, zeki ve kültürlü zannediyor03 Eylül 2022 Cumartesi 21:25
  • Bakan Soylu: Amerika olmasa PKK, PYD diye bir terör örgütü olmaz03 Eylül 2022 Cumartesi 20:26
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti