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İzmir'de, evli çift evlerinde ölü bulundu

İZMİR'in Menemen ilçesinde Münür Sapmaz (52) ile eşi Emine Sapmaz (52), evlerinde ölü bulundu.
İzmir'de, evli çift evlerinde ölü bulundu

Ulucak Mahallesi'ndeki yaşayan kızı Emine Sapmaz'dan bir süredir haber alamayan Meral N. (77), durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden ekipler, çilingir yardımıyla girdikleri evde, Münür Sapmaz ile eşi Emine Sapmaz'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Münür Sapmaz pompalı tüfekle başından vurulmuş halde bulunurken, vücudunda herhangi bir ateşli silah yarası tespit edilmeyen eşi Emine Sapmaz'ın ise boynunda tırnak izleri olduğu belirlendi. Polis ekiplerinin, Münür Sapmaz'ın eşini boğduktan sonra pompalı tüfekle intihar ettiği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi. Kanser hastası olduğu belirtilen Münür Sapmaz'ın aynı zamanda psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle ilaç kullandığı öğrenildi. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri evde çalışma yaparken, cenazeler ise savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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