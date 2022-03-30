İzmir'de kamyonetin çarptığı Umut, Şanlıurfa'da toprağa verildi

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, sokakta oyun oynadığı sırada kamyonetin çarpmasıyla yaşamını yitiren 3 yaşındaki Umut Duymaz'ın cenazesi, Şanlıurfa'da toprağa verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü U.I. ise ev hapsine alındı

Kaza, dün akşam saatlerinde Aydın Mahallesi 4307 Sokak'ta meydana geldi. U.I. yönetimindeki 35 ABC 677 plakalı kamyonet, sokakta oyun oynayan 3 yaşındaki Umut Duymaz'a çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, kamyonetin altında kalan talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiği belirlendi. Küçük Umut'un cansız bedeni, savcı ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan ve emniyetteki ifadesinde küçük çocuğun bir anda önüne fırladığını öne süren sürücü U.I., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede ev hapsine alındı.

ŞANLIURFA'DA TOPRAĞA VERİLDİ

Küçük Umut'un cenazesi, bugün Şanlıurfa'ya gönderilerek ailesi ve yakınlarınca gözyaşlarıyla toprağa verildi.