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İzmir'de kaza kırıma uğrayan helikopter enkazı kaldırıldı

İZMİR'in Çiğli ilçesinde, havalandıktan bir süre sonra arızalanıp, acil inişe geçerken kontrolden çıkarak yan yatan helikopterle ilgili kaza kırım ekibi inceleme yaptı.
İzmir'de kaza kırıma uğrayan helikopter enkazı kaldırıldı

Kaza, dün saat 15.00 sıralarında, Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Ambalaj fabrikasının pistinden kalkış yapan helikopter, havalandıktan kısa süre sonra arızalandı. Bunun üzerine pilot, fabrikanın yakınındaki araziye inmek istedi. Bu sırada kontrolden çıkan helikopter, kendi etrafında dönüp, yan yattı. Helikopterin toprak zemine çarpan pervanesi parçalandı. Yaralanan pilot Mehmet Biçer ile yardımcı pilot Erkan Şenman, kendi imkanlarıyla çıktı. İhbarla kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Pilot ve yardımcısı pilot, sağlık görevlilerince ambulansla Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayakta tedavi edilen pilotlarda yumuşak doku zedelenmesi olduğu belirlendi. Tedavilerinin ardından taburcu olan pilotlardan Mehmet Biçer'in daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü, Erkan Şenman'ın ise Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde yıllarca helikopter pilotu olarak görev yaptığı öğrenildi. 

Kaza kırıma uğrayan helikopterin, Bakioğlu Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cem Bakioğlu'na ait olduğu belirlendi. Helikopterin, Buca ilçesi Kaynaklar semtindeki noktada bulunan Bakioğlu'nu almak için havalandığı ancak arızalanınca pilotun acil iniş yapmak istediği sırada kaza kırıma uğradı kaydedildi.

Kaza yerinde dün üstüne branda örtülerek bırakılan helikopteri, bugün sivil havacılıkta görevli kaza kırım ekibi inceleme yaptı. Ekibin raporu sonrası kazanın sebebinin ortaya çıkacağı ifade edildi. İncelemenin ardından yan yatan helikopter, vinç yardımıyla bulunduğu yerden alındı. Yaklaşık 250 metre mesafedeki fabrikaya ait hangara götürüldü.

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