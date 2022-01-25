Son dönemde LGS-YKS'ye hazırlanan öğrenciler aile ekonomilerini fazla zorlamayacak yöntemlere başvuruyor. Peki outlet YKS kitapları nerede bulunur? İzmir’de kelepir kitap satış yerleri: İşte İzmir’de en ekonomik fiyata kitap adresi:

Özellikle YKS ve LGS’ye hazırlanan öğrenciler, kitap fiyatlarının artmasıyla aile ekonomilerini fazla zorlamayacak yöntemler arıyor. Peki İzmir’de kitap outlet var mı? Outlet YKS kitapları nerede bulunur? İzmirde outlet YKS kitapları, outlet LGS kitapları nerede bulunur? Outlet LGS kitapları hangi noktada bulurum, nereden alırım? İzmirde outlet kitap merkezi var mı? İzmir’de outlet kitap satışı yapılıyor mu? İzmir’de kitap outlet satış noktaları nereler? İzmir’de kitap outlet satışı yapan kitabevleri hangileri? İzmirde kelepir kitap satış yerleri var mı? İzmir’de en ekonomik fiyata kitabı hangi kitabevleri satıyor? İşte İzmir ’de kelepir kitap satış yerleri ; İzmir’de en ekonomik fiyata kitap adresi :

Uyguladığı fiyat politikasıyla “öğrenci dostu” olarak nitelendirilen İşler Yayın Grubu; çatısı altındaki 40’a yakın yayınevinden Tümler Yayınevi ile İlkönce Yayınevini sosyal sorumluluk gereği, dar gelirli öğrencilere tahsis ediyor.

Ülke genelinde 500 şube ve bayisiyle en yaygın dağıtım ağına sahip olan İşler Kitabevleri’nin, başta kağıt olmak üzere bütün girdilere zam gelmesine rağmen tüm ürünlerini uygun fiyatta tutması öğretmen ve öğrenci camiasında mutlulukla karşılanıyor. Sınava dayalı eğitim modelini uygulayan ülkemizde LGS ve YKS sınavlarına hazırlanmak için öğrenciler yardımcı kaynak esere ihtiyaç duyarken, bu kitapların ücretleri kimi aileleri maddi yönden zorlayabiliyor. Ancak İşler Kitabevleri’nin eğitimde fırsat eşitliğini gözeterek, tüm ürünlerini uygun fiyatta tutması ve sosyal sorumluluk gereği dar gelirli ailelere yardımcı olmak üzere kurduğu iki farklı yayınevi büyük bir ihtiyaca cevap veriyor.

TÜM İŞLER KİTABEVLERİ’NDEN ULAŞILABİLİYOR

İbrahim Polat ile Hatice Yılmaz koordinatörlüğünde İşler Yayın Grubu bünyesinde kurulmuş olan Tümler Yayınevi ile İlk Önce Yayınevi; sırf sosyal sorumluluk gereği, dar gelirli öğrenciler için yardımcı kaynak eserler hazırlıyor... Hem LGS hem de TYT ve AYT için kaynak eser üreten yayınevleri, diğer yayınevlerine göre farklı bir ücret politikası uyguluyor. İlkönce Yayınevi ve Tümler Yayınevi’nin yayın hayatına kazandırdığı onlarca konu anlatım kitapları ile soru bankalarının büyük bir çoğunluğu 9,90 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Kitap outlet de denilen bu uygulama İşler Kitabevleri’nin hepsinden temin edilebiliyor.

HEDEF: GÜÇ ARTIRIMI

İlkönce ve Tümler yayınevleri hazırladıkları tüm içeriklerde müfredata uygunluğu esas alıyor, her testin MEB kazanımlarına uygun başlıklar altında hazırlanmasına dikkat ediyor. Ayrıca her konunun sorularının kazanımlarını öğrenme sırasına göre oluşturmayı ve öğrencinin olay ve durumlara bakış açısını genişletmeyi, onların problem çözme ve yorumlama gücünü artırmayı hedefliyor.

VİDEO ÇÖZÜMÜ İLE DESTEKLENİYOR

İlk Önce Yayıncılık ile Tümler Yayınları hazırladıkları ihtiyaç analizleriyle öğrencilerin farklı şekilde oluşan ihtiyaçlarını gidermek için ürün yelpazesine birbirinden farklı çalışmalara yer veriyor... Ayrıca akıllı tahtaya uyumlu video çözümlü tüm dersler konu anlatımı ve tüm dersler soru bankası gibi farklı yayınları da hizmete açıyor.

İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSE KİTAPLARI

Lise ile birlikte ilkokula da önem veren yayınevleri; 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. sınıflar için tüm branşlarda konu anlatımı ile birlikte soru bankaları da üretiyor. Aynı şekilde ihtiyaç analizine göre AYT-TYT sınavları için de konu anlatım ve soru bankası üreten yayınevi, 9, 10, 11 ve 12. sınıflar için içerik ve sorular hazırlıyor…



ÖZEL TASARIM DA MÜMKÜN

İlk Önce Yayınevi ile Tümler Yayınevi sosyal sorumluluk gereği kurum, kuruluş, STK ve okullara özel tasarımlarla yardımcı kaynak eserler de üretebiliyor. Kimi belediyeler ve STK’lar bu hizmetten yararlanıyor. Bazı özel kolej ve devlet okulları da söz konusu projeyi değerlendirebiliyor... Nitekim yapılan araştırmalarda, İşler Kitabevleri’nde satışa sunulan kitapların uygun fiyatlı olması dikkat çekiyor. Öğrenci dostu olarak değerlendirilen İşler Kitabevleri, satışa sunduğu tüm ürünlerin öğrencilerin bütçelerini zorlamamasına azami dikkat ediyor. Bu yönüyle İşler Kitabevleri öğrencilerin en çok tercih ettiği kitabevi olarak gösteriliyor.

500 ŞUBE İLE TÜRKİYE’DE LİDER

1989 yılında Eğitimci Mehmet İşler liderliğinde sektöre ilk adımını atan İşler Yayın Grubu, an itibariyle ülke genelinde 500’e ulaşan şube sayısıyla en yakın takipçisine açık ara fark atıyor. Branşında kendisini kanıtlamış en seçkin, en donanımlı, en başarılı, en nitelikli, en tecrübeli, Türkiye’de eğitim alanında parmakla gösterilen en yetkin yazarların hazırladığı ve çeşit olarak 10 bini geçen kitap sayısıyla İşler Yayın grubu bir rekora imza atıyor. Sınav alanında Türkiye’nin birikimi olarak addedilen bu yayınlar İşler Kitabevleri aracılığıyla 30 milyon öğrencinin hizmetine sunuluyor...

İZMER’DE 40 ŞUBE İLE LİDER

Türkiye sathında olduğu gibi İzmir'de de en çok şubeye sahip kitabevi olarak İşler Kitabevleri dikkat çekiyor. An itibariyle İşler Kitabevleri İzmir’de farklı semtlerde 40 şube ile hizmet vermeye devam ediyor.

İZMİR’DE İŞLER KİTABEVLERİ'NİN İLETİŞİM BİLGİLERİ ŞÖYLE:

• EĞİTİM KİTAP KIRTASİYE: Selçuk Atatürk, 1005. Sokak,No:12/1

• İMLA KİTABEVİ: Kemalpaşa, 104. Sk. No:1

• İŞLER KİTABEVİ ALİAĞA ŞUBE: Aliağa Hükümet caddesii, Kültür Mahallesi, NO:6/C-D

• İŞLER KİTABEVİ BALÇOVA ŞUBE: Balçova Onur, 2. Hayıt. Sk. No:3/B

• İŞLER KİTABEVİ BAYRAKLI ŞUBE: Bayraklı Bayraklı Mahallesi, 1639 sokak, No:2/A 106 nolu dükkan

• İŞLER KİTABEVİ BERGAMA ŞUBE: Konak Gazipaşa, Cumhuriyet Meydanı, Doğancı Caddesi No:3/A

• İŞLER KİTABEVİ BORNOVA ŞUBE: Bornova Kazımdirik, 168. Sokak, No:8/B

• İŞLER KİTABEVİ BOZYAKA ŞUBE: Karabağlar Çalıkuşu, Eski İzmir Caddesi, No:61/C

• İŞLER KİTABEVİ BUCA ŞUBE: Buca Efeler, 340. Sokak, No: 7/B

• İŞLER KİTABEVİ ÇİĞLİ ŞUBE: Çiğli Ataşehir Mahallesi, Anadolu caddesi, 8001/3 Sokak, Belediye İş Merkezi, NO:951/F / 3/F

• İŞLER KİTABEVİ DİKİLİ ŞUBE: Dikili İsmetpaşa Mahallesi, 4/2 Sokak No:6 B

• İŞLER KİTABEVİ GAZİEMİR ŞUBE: Gaziemir Atıfbey, Akadlar Caddesi, Doğu Apt. D:NO:3/A

• İŞLER KİTABEVİ KARŞIYAKA ŞUBE: Karşıyaka Donanmacı, 1715. Sokak No:17/B

• İŞLER KİTABEVİ KONAK ŞUBE: Konak Akdeniz, Gazi Osman Paşa Bulvarı No:46/B

• İŞLER KİTABEVİ MENEMEN ŞUBE: Menemen Esatpaşa, Atatürk Caddesi, No 132/9

• İŞLER KİTABEVİ ÖDEMİŞ ŞUBE: Ödemiş Akıncılar, Hürriyet Caddesi, No:4/A

• İŞLER KİTABEVİ SEVGİYOLU ŞUBE: Konak İsmet Kaptan, Mahallesi, Hürriyet Bulvarı, No: 2 D:C

• İŞLER KİTABEVİ TİRE ŞUBE: Tire Yeni Mahallesi, Belediye Hanı Caddesi, No:29

• İŞLER KİTABEVİ TORBALI ŞUBE: Torbalı Tepeköy, 4579. Sokak, No:7/B

• İŞLER KİTABEVİ URLA ŞUBE: Urla Yelaltı, 75. Yıl Cumhuriyet Caddesi, No:64

• İŞLER KİTABEVİ KEMALPAŞA ŞUBE: Kemalpaşa Mehmet Akif Ersoy, 153. Sokak, No:2/A

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