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İzmir'de orman yangını! Ekipler bölgede

İzmir'in iki ilçesinde yangın! Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor
İzmir'de orman yangını! Ekipler bölgede

Aliağa ilçesi Güzelhisar Mahallesi yakınlarında otluk alanda çıkan yangın sebebiyle ekipler bölgeye sevk edildi. Alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan bir helikopter, karadan ise 8 arazözle müdahale ederken, İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de destek veriyor. Aliağa'daki yangının etrafı çevrilirken, çalışmaların iyiye gittiği bildirildi.

Bayındır ilçesindeki yangın ise Çınardibi Mahallesi yakınlarında bulunan makilik alanda meydana geldi. Yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak ve 1 helikopter havadan, 8 arazöz ve 2 su tankeri karadan müdahale ediyor. Bu yangının da önünün kesildiği aktarıldı. Ekiplerin alevleri kontrol altına almak için çalışmaları sürüyor.

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