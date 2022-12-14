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İzmir'de otomobil, çaya uçtu; Kırgız kadın öldü, 1'i Ukraynalı 3 yaralı

İZMİR'de kontrolden çıkıp, çaya devrilen otomobildeki Kırgızistan uyruklu Surantaeva Zhazgul (41) hayatını kaybetti, 1'i Ukraynalı 3 kişi de yaralandı.
İzmir'de otomobil, çaya uçtu; Kırgız kadın öldü, 1'i Ukraynalı 3 yaralı

Kaza, saat 05.00 sıralarında, Konak ilçesi Şehitler Caddesi Halkapınar kavşağı yakınında meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 35 ABT 317 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak önce kaldırıma çarptı ardından Melez Çayı'na uçtu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazada araçta sıkışan Kırgızistanlı Surantaeva Zhazgul adlı kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralı Kubilay D. (23), Ahmet D. (28) ve Ukrayna uyruklu Lice M. (32) adlı kadın da sağlık ekiplerince Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hafif yaralı olan Kubilay D.'nin, gece kulübünde eğlendiklerini, alkollü olduklarını, otomobili ağabeyi Ahmet D.'nin kullandığını ve kendisinin arka koltukta oturduğunu söylediği öğrenildi. Araç, çaydan iş makinesiyle çıkarılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı

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