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İzmir'de sağanak etkili oldu

İzmir'de sağanak ve dolu aralıklarla etkili oldu.
İzmir'de sağanak etkili oldu

Kent genelinde sabah başlayan ve akşam etkisini artıran gök gürültülü sağanak ve dolu sonrası bazı iş yerleri ile evleri su bastı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler yollarda biriken yağmur suları nedeniyle buralardan geçmekte güçlük çekti.

Polis ekipleri su birikintisi oluşan cadde ve sokaklar ile çökme meydana gelen yollarda güvenlik önlemleri aldı.

İtfaiye ekipleri, yollarda biriken suları tahliye etmek için çalışma başlattı.

Öte yandan, Çeşme ilçesi Ildır ve Alaçatı bölgelerinde de etkili olan sağanak sonrası yer yer oluşan su birikintileri itfaiye ekiplerince tahliye edildi.

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