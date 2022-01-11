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İzmir’de tombala operasyonunda 3 şüpheli gözaltında

İzmir'in Bornova ve Kiraz ilçelerinde tombala oynanan iki iş yerine jandarma baskın yaptı. 3 şüpheli gözaltına alınırken, kumar oynayan kişilere 110 bin 959 lira para cezası kesildi.
İzmir’de tombala operasyonunda 3 şüpheli gözaltında

İl Jandarma Komutanlığı Bornova ve Kiraz İlçe Jandarma ekipleri, ilçede tombala oynanan iş yerlerini tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından Arkacılar ile Egemenlik mahallelerindeki 2 iş yerine operasyon düzenlendi. Baskınlarda kumar oynadıkları tespit edilen 61 kişiye 110 bin 959 lira para cezası kesildi. Kiraz'da İ.A, Bornova'da ise N.A. ve U.Ç. isimli şüpheliler 'kumar oynamak için yer ve imkan sağlamak' suçundan gözaltına alındı.

Kumar oynanan materyallere el konulurken, işletmeler de mühürlendi. Öte yandan baskında senaryosunu Şafak Sezer'in yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı 'Kolpaçino' filminden alınan bazı fotoğrafların kumarhane duvarlarına asıldığı görüldü. Filmde 'Sabri abi' rolündeki Aydemir Akbaş'ın resminin asıldığı duvarda argo kelimeler yazıldığı da fark edildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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