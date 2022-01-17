  • BIST 2.072,93
  • Altın 784.34108
  • Dolar 13.526
  • Euro 15.4392
  • Ankara -8 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 1 °C
  • Konya -6 °C
»

İzmir'de trans birey cinayeti

İzmir’in Karabağlar ilçesinde iddiaya göre trans birey olduğu ileri sürülen Günay Ö. (48) oturduğu apartmanın girişinde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü.
İzmir'de trans birey cinayeti

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Üçkuyular Mahallesi İnönü Caddesi numara 873'teki apartman girişinde meydana geldi. İddiaya göre trans birey olduğu ileri sürülen Günay Ö., oturduğu apartamana girerken, arkasından gelen kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Günay Ö.'nün ensesinden bıçaklayan şüpheli, hızla olay yerinden kaçtı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Günay Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekipleri apartmanın girişinde incelemede bulundu. Günay Ö.'nün cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. soruşturma başlatan polis ekipleri şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.  

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Gezi Parkı ve Çarşı davasında kritik gün!17 Ocak 2022 Pazartesi 09:34
  • Ankara Büyükşehir Meclisi’nden oybirliği ile yerel basına ilan desteği17 Ocak 2022 Pazartesi 09:34
  • Yolu açıp, doğum sancısı çeken kadını hastaneye kaldırdılar17 Ocak 2022 Pazartesi 09:17
  • Otomobil önünde seyreden TIR’a çarptı; 2 ölü, 1 yaralı17 Ocak 2022 Pazartesi 09:16
  • Traktör ile ağaç arasına sıkışan çiftçi hayatını kaybetti 17 Ocak 2022 Pazartesi 09:15
  • Minibüsle çarpışan motosikletli kurye öldü17 Ocak 2022 Pazartesi 09:14
  • İzmir'de trans birey cinayeti17 Ocak 2022 Pazartesi 09:14
  • Japonya, Kuzey Kore'nin iki balistik füze denediğini bildirdi17 Ocak 2022 Pazartesi 09:12
  • Türkiye ve dünya gündemi17 Ocak 2022 Pazartesi 09:09
  • Bursa'da fabrikada çıkan yangın söndürüldü17 Ocak 2022 Pazartesi 09:05
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti