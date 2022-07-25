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İzmir'de yasak aşk cinayeti; 1 ölü

İZMİR'in Buca ilçesinde, Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Hamdo A., iddiaya göre eşi ile yasak aşk yaşadığı ileri sürülen Abdülkerim Salih'i bıçaklayarak öldürdü. Olay sonrası kaçan cinayet zanlısı Hamdo A., polis tarafından yakalandı.
İzmir'de yasak aşk cinayeti; 1 ölü

Olay, saat 16.00 sıralarında İnönü Mahallesi 673 Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. Oto tamirciliği yapan Suriye uyruklu Hamdo A., iş arasında evine geldi. Hamdo A., evde bir diğer Suriye uyruklu Abdulkerim Salih'le (18) karşılaştı. Eşinin kendisini aldattığını öne süren Hamdo A., çıkan tartışmanın ardından Abdulkerim Salih'e bıçakla saldırdı. Salih bıçak darbeleriyle yere yığılırken Hamdo A.'nın eşi ise yaşanan arbede sırasında evden kaçtı.

Kavga seslerini duyan komşular durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekibi, Salih'in hayatını kaybettiğini belirledi. Salih'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın ardından kaçan şüpheli Hamdo A. ise Konak ilçesinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)

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