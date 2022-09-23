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İzmir'de yatak fabrikasında başlayan yangın 2 işletmeye sıçradı

İzmir'in Torbalı ilçesinde yatak fabrikasında çıkan yangın, yakındaki 2 işletmeye sıçradı.
İzmir'de yatak fabrikasında başlayan yangın 2 işletmeye sıçradı

Atatürk Sanayi Sitesi'ndeki bir yatak fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi gönderilirken alevlerin yükselmesi üzerine fabrikada çalışan işçiler tahliye edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemi aldı, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, bitişikteki başka bir yatak fabrikası ile mekanik fabrikasına da sıçradı.

Bu arada dumandan etkilenen 2 itfaiye eri sağlık ekiplerince Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangını kontrol altına alma çalışması devam ediyor.

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