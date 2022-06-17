İzmir'de 'yeşil reçete' operasyonda 18 tutuklama

İZMİR'de, yeşil reçeteli ilaçları usulsüz sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 25 şüpheliden 20'si adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçen yıl haziran ve ekim aylarında düzenlediği operasyonda, yeşil reçeteli ilaçları usulsüz sattıkları iddiasıyla, aralarında doktor ve eczacıların da olduğu 27 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerden 10'u tutuklanırken, 17'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ŞAFAK OPERASYONU DÜZENLENDİ

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aynı operasyonların devamı kapsamında, geçen 14 Haziran'da bir operasyon daha düzenledi. Uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı öne sürülen 36 şüpheli için gözaltı kararı verilmesinin ardından sabahın erken saatlerinde Konak ilçesinde 33, Bornova ilçesi ile Manisa'da 1’er adrese operasyon düzenlendi. KOM Daire Başkanlığı'ndan 1 Atak timi ile İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı 65 timin katıldığı operasyonda 25 kişi gözaltına alındı. Adreslerde narkotik köpeklerinin de yer aldığı aramalarda 201 sentetik ecza, 38 reçete, 1 gram kubar, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı, 7.65 milimetre çapında tabanca mermisi, 8 çeşitli evrak ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 5'i jandarmadaki ifadelerinin alınmasının ardından salıverildi. Adliyeye sevk edilen diğer 20 şüpheliden 18'i tutuklanırken, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 11 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü bildirildi.