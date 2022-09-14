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İzmir'de yurt dışına kaçırılmaya çalışan 8 bin 194 sikke ele geçirildi

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir panelvanda, yurt dışına kaçırılmaya çalışılan 8 bin 194 sikke, 3 yüzük parçası, 26 obje ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir'de yurt dışına kaçırılmaya çalışan 8 bin 194 sikke ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele ve İstihbarat şubesi ekipleri, Bursa'dan İzmir'e getirilecek tarihi eserlerin yurt dışına kaçırılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Polis, yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından bir süre izlenen panelvanı Gaziemir'de durdurdu.

Aramalarda, araca zulalanmış Arkaik, Helenistik, Roma, İslami ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 8 bin 194 sikke, 3 yüzük parçası ve 26 obje ele geçirildi.

Panelvanda bulunan G.A, Y.S, M.S. ve H.E. gözaltına alındı.

Tarihi eserler İzmir Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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