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İzmir'deki Çiğli Belediyesinde 836 işçi greve çıktı

Çiğli Belediyesi şirketi Çibel AŞ ile Genel-İş İzmir 8 No'lu Şube arasında süren toplu sözleşme sürecinde anlaşma sağlanamaması üzerine 836 işçi greve çıktı.
İzmir'deki Çiğli Belediyesinde 836 işçi greve çıktı

İşçiler, Harmandalı'ndaki Çiğli Belediyesi şantiye tesislerine "Bu işyerinde grev var" pankartı astı.

Genel-İş İzmir 8 No'lu Şube Başkanı Deniz Şahin Gümüştekin, yaptığı açıklamada, Çibel işçileri olarak 7 Nisan'dan itibaren greve çıktıklarını, toplu iş sözleşme görüşmelerinde ücret konularında anlaşma sağlanamadığını belirtti.

Yaptıkları son görüşmede en düşük ücrete yüzde 31 civarında zam teklif edildiğini kaydeden Gümüştekin, ücret arttıkça zam oranının da düştüğünü, zammın enflasyon oranı dikkate alınarak belirlenmesini istediklerini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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