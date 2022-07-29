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İzmir'deki kanlı 'bahçe sulama' kavgasında 2 tutuklama

İZMİR'in Bornova ilçesinde 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralandığı bahçe sulama kavgasıyla ilgili gözaltına alınan 14 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 1'i savcılık ifadesinin ardından, 11'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
İzmir'deki kanlı 'bahçe sulama' kavgasında 2 tutuklama

Olay, 26 Temmuz Salı günü saat 16.45 sıralarında Yakaköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, komşu iki aile arasında bahçe sulama meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Gerginliğin kısa sürede artması sonucu, tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Tabanca ve pompalı tüfeğin kullanıldığı olayda, 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma çevre güvenliğini alırken, sağlık ekipleri ise yaralılara müdahalede bulundu. Yaralılardan Mehmet Nur Şemin, Arif Y. (32), Hüseyin C. (41) ve Mehmet Emin B. (34) Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine, Erhan A. (38) ve Karakız A. (64) ise Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Mehmet Nur Şemin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

14 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri, olaya karıştığı belirlenen 14 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 14 şüpheliden 1'i savcılık ifadesinin ardından, 11 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest kalırken, 2 şüpheli ise tutuklandı.

KAVGAYI AYIRMAYA ÇALIŞIRKEN HAYATINI KAYBETMİŞ

Öte yandan, olayda hayatını kaybeden Mehmet Nur Şemin'in, tartışmanın büyümesi sonucu birbirine saldıran aileleri ayırmaya çalıştığı sırada, boynuna isabet eden mermi nedeniyle öldüğü öğrenildi. Şemin, 27 Temmuz'da Aliağa Merkez Caminde ikindi namazı sonrasında kılınan cenaze namazının ardından Aliağa Mezarlığına defnedildi.

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