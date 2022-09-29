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İzmir'deki Kara Harp Okulu Yerleşkesinde ant içme töreni yapıldı

İzmir'deki Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu (KHO) Maltepe Yerleşkesi Komutanlığında eğitime başlayan 810 harbiyeli için ailelerin katılımıyla ant içme ve meç kuşanma töreni icra edildi.
İzmir'deki Kara Harp Okulu Yerleşkesinde ant içme töreni yapıldı

MSÜ Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu, törende yaptığı konuşmada, Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz'daki darbe teşebbüsünün, tarihin en büyük ihanet olaylarından birisi olduğunu vurguladı.

Türk halkının sivil asker demeden hep birlikte darbeyi önlediğini hatırlatan Afyoncu, şöyle konuştu:

"Tarihler bunu ileride ne şekilde yazacak onu göreceğiz fakat bana göre biz hala bu ihanetin boyutunu anlayabilmiş durumda değiliz. Fakat Milli Savunma Üniversitesi 2016 yılında kurulduktan sonra çok hızlı bir şekilde toparlandı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin subay, astsubay ihtiyacını hızlı bir şekilde karşılamaya başladı ve geçtiğimiz yıl beş yıl okuyan, hazırlık gören harp okulu mezunlarını mezun etti. Şimdi burada da birinci sınıfa gelen genç harbiyelilerimiz beş yıl okuyup Türk Silahlı Kuvvetlerinde teğmen olarak yer bulacaklar."

Türk milletine ihanet eden tarihin çöplüğünde kaybolur"
Afyoncu, harbiyelilere şöyle seslendi:

"Burada genç harbiyelilerimize, hayatları boyunca unutmamaları gereken üç şeyi söylemek istiyorum: Hayatınız boyunca anne ve babanızın hayır duasını alın. Anne, babasının hayır duasını almayan hiçbir evladın ülkesine, kendine, milletine ve insanlığa faydası olmaz, bunu hiçbir zaman unutmayın. Her zaman için bu büyük millete, Türk devletine hizmet edin. Türk milletine hizmet eden tarihe altın harflerle yazılır. Türk milletine ihanet eden de tarihin çöplüğünde kaybolur. Her zaman için seçilmiş sivil iradenin emrinde olun ve bu şekilde iki bin yıldır dünya tarihinin altın sayfalarına yazılan Türk milletinin kahraman bir subay olun. Yemininiz hayırlı uğurlu olsun. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin."

KHO Komutanı Tuğgeneral Gültekin Yaralı da burada verilen eğitim öğretimin temel hedefinin aldığı görevi kanı ve canı pahasına da olsa eksiksiz yapan en üst düzeyde bilgiye sahip, disiplinli, eğitimli, gece ve gündüz her türlü şartta görev yapacak subaylar yetiştirmek olduğunu belirtti.

İçtikleri andın sadece bir söz olmadığını vurgulayan Gültekin Yaralı, şöyle dedi:

"Askerliğin ve üniformanın onurunu her şeyin üstünde tutup bunlara zarar verecek her türlü tutum ve davranıştan uzak durun. Unutmayınız ki sizler Türkiye Cumhuriyeti ve büyük Türk milletinin güvencesi, gururu olacaksınız. Ayrıca Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ifade ettiği gibi ihtiyacımız olan tek şeyin çalışmak ve çok çalışmak olduğunu da aklınızdan hiçbir zaman çıkarmayınız."

Konuşmaların ardından 810 harbiyeli, ant içip, meç kuşandı. Program geçiş töreniyle sona erdi.

Törene, Ege Ordusu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İzmir Hava Eğitim Komutanı Korgeneral İsmail Güneykaya ve çok sayıda askeri personelle öğrencilerin aileleri katıldı.

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