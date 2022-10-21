İzmir'deki "Mobilya Akademisi" 72 kişiyi iş sahibi yaptı

İzmir'de mobilya sektörüne ara eleman yetiştirmek için açılan Mobilya Akademisi'nden mezun olan 72 kişi, işbaşı yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının koordinasyonunda İzmir Kalkınma Ajansının Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) kapsamında bu yıl mayıs ayında hayata geçirilen Mobilya Akademisi Projesi, Karabağlar Kaymakamlığı tarafından yürütülüyor.

Proje kapsamında İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası (İZMOD) binasındaki Tasarım Merkezi'nde "mobilya satışı", "mobilya döşemeciliği ve dikişi", "mobilya tasarımı" konularında ücretsiz eğitim veriliyor.

Halk eğitimi merkezlerinde görev yapan usta öğreticiler tarafından verilen eğitimleri tamamlayan kursiyerler, iki ayın sonunda belge alıyor.

Akademide bugüne kadar mobilya döşemeciliği ve dikişi kursuna katılan 40, satış eğitimine katılan 30, mobilya tasarım kursuna katılan 2 kişi firmalarda istihdam edildi.

"İş teklifleri geliyor, teklifleri değerlendireceğim"

Kurstan mezun olan iki çocuk annesi 36 yaşındaki Kamer Öz, ev ekonomisine destek olmak için çalışmaya ihtiyacı olduğunu, bu nedenle kursa katılmaya karar verdiğini söyledi.

Daha önce hiç iş tecrübesinin bulunmadığını anlatan Öz, şöyle konuştu:

"Hayatımda çok şey değişti. Her şeyden önce ayaklarımın üzerine durabilmek konusunda bir cesaret geldi. Hayatta daha dik durmayı öğretti bana. İlk başta benim için sektör zor gelmişti. Hocam 'Bayanlar da yapabilir, kendine önce inan.' dedi. Şimdi iş teklifleri geliyor, inşallah teklifleri değerlendireceğim."

Şadıman Şener, ev hanımı olduğunu, daha önce mobilya ile ilgili kursa gitmeyi düşünmediğini ifade etti.

Mobilya Akademisi'nde eğitim aldığı için mutlu olduğunu belirten Şener, şunları kaydetti:

"Mobilya sektörünü kadının dışında bir alan olarak düşünürdüm. Zımba makinesini elime aldığımda tereddüt ettim yapabilir miyim diye, endişe yaşadım ama öyle olmadı. Düşündüğünüz gibi olmuyor bazı şeyler. Kadınlar isterlerse ve inanırlarsa her şeyi başarabilirler. Herkesin içinde bir yetenek vardır diye düşünüyorum. Cesaret çok önemli. Bu tür kurumların, kuruluşların bize referans olması, içimizdeki potansiyeli çıkarmak açısından çok önemli."

Eğitimini tamamlayan Akdeniz Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunu Gizem Demirci ise mobilyacılık alanında ilerlemek istediğini söyledi.

Milletvekili ve Kaymakam'dan kursiyerlere ziyaret

Kursiyerleri ziyaret eden AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ile Kaymakam Cemil Özgür Öneği de kursiyerlerle mobilya iskeletine zımba attı.

Ceyda Bölünmez Çankırı, kadın ve gençlerin iş sahibi olmalarının amaçlandığını dile getirerek, şöyle dedi:

"Kadınlar hem ekonomik hem de sosyal olarak topluma katkı sağlayacak bireyler olacaklar. Cumhurbaşkanımız da her platformda vurguluyor. Güçlü Türkiye için öncelikle güçlü aile yapısına, güçlü aile yapısının ortaya çıkması için de güçlü kadınlara ihtiyacımız var."

Karabağlar Kaymakamı Cemil Özgür Öneği, kadınların üretim sürecinde yer almasını istediklerini dile getirerek, "Kadın ve erkekler bir bütünün iki yarısı gibi. Hayat mücadelesinde bizim bir görevimiz de kadınların ekonomik olarak önlerini açmak." diye konuştu.

"Amacımız eleman açığını gidermek"

İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanı Hasan Özkoparan da Mobilya Akademisi'nin Türkiye'de bir ilk olduğunu söyledi.

Sektörün en büyük eksikliğinin ara eleman olduğunu vurgulayan Özkoparan, "Amacımız hem sektörümüzdeki eleman açığını gidermek hem de kadınlara ve gençlere destek vererek işsizlikten yakınmalarını engellemek. Gittiğimiz yerlerde hem kursiyerlerimizin hem de işverenlerin mutluluğunu görünce biz de seviniyoruz." ifadelerini kullandı.