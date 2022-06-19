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İzmir'deki yangın ekiplerin yaklaşık 15 saatlik müdahalesiyle söndürüldü

İnsansız hava aracıyla görüntülenen yangın bölgesindeki 42 hektar makilik alanın zarar gördüğü bildirildi.
İzmir'deki yangın ekiplerin yaklaşık 15 saatlik müdahalesiyle söndürüldü

İzmir'in Karaburun ilçesinde dün ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 15 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Bozköy Mahallesi mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 17 arazöz ve 4 helikopter, 3 uçak, 3 dozer ve 8 yer ekibiyle müdahale edildi.

Yangın, yaklaşık 15 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

İnsansız hava aracıyla görüntülenen yangın bölgesindeki 42 hektar makilik alanın zarar gördüğü bildirildi.

Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
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