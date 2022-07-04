İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan orman yangını, karadan ve havadan müdahale sonucu kontrol altına alındı.

Birgi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık ve makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 helikopter, 4 uçak ve 20 arazözle müdahale edildi.

Rüzgarın etkili olduğu bölgedeki yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.

Öte yandan Orman Genel Müdürlüğünün Twitter hesabından Ödemiş'teki yangınla ilgili yapılan paylaşımda, "Hızlıca müdahale edildi, 149 dakika içerisinde kontrol altına alındı." ifadelerine yer verildi.