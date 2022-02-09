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İzmit Körfezi'nden 6 dönüm ağ toplandı

Marmara Denizi'nde müsilajla mücadele faaliyetleri kapsamında İzmit Körfezi'nde belirlenen 6 noktada hayalet ağlar toplanıyor.
İzmit Körfezi'nden 6 dönüm ağ toplandı

Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında Marmara Denizi'ndeki tüm hayalet ağların temizlenmesi kararı alınmasının ardından Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda çalışma başlattı. Darıca'da 2, Gebze'de 1, Dilovası'nda 1, Körfez ilçesinde ise 2 olmak üzere, toplam 6 bölge oluşturuldu. Darıca ve Körfez ilçelerinde belirlenen 4 alanda hayalet ağlar toplandı. Şu ana kadar 6 bin 300 metrekare ağın toplandığı çalışmaların ekim ayına kadar devam edeceği belirtildi.

Kocaeli İl Tarım ve Orman Müdürü Yüksel Çil, "Su altı görüntüleme cihazıyla belirlenen ağlar 'Koca Seyit' isimli yüzer vinçle bulundukları bölgeden alınarak deniz yüzeyine çıkarıldı. Şu ana kadar yapılan çalışmalarda yaklaşık 2 bin 500 metrekare gırgır ağı, 3 bin 800 metrekare çeşitli uzatma ağları, 500 metrekare trol kapısı, çapalar, muhtelif çeşitlerde halatlar, metal ve tahtalar denizden çıkarılmıştır" dedi.

Çil, 2 alanda daha çalışmaların yapılacağını ifade ederek, "Proje kapsamında Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde daha önceden belirlenen 2 lokasyonla belirlenecek olan alanlarda proje süresi kapsamında hayalet ağların çıkarılması işlemi devam edecek" diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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