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İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 8 milyon 415 bin lira ceza kesildi

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 8 milyon 415 bin 508 lira ceza uygulandı.
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 8 milyon 415 bin lira ceza kesildi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri Dilovası mevkisinde denetim gerçekleştirdi.

Bir limanda demirli Marshall Adaları bandıralı "Roadrunner" adlı kuru yük gemisinden denize petrol türevi madde sızdığı tespit edildi.

Gemi etrafında önlemler alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.

Denizi kirlettiği gerekçesiyle gemiye, 8 milyon 415 bin 508 lira para cezası kesildi.

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