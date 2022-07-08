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Jackson Muleka, resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş Kulübü, Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka'yı 5 yıllığına kadrosuna kattı.
Jackson Muleka, resmen Beşiktaş'ta

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda da yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel Futbolcu Jackson Muleka'nın transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Standard Liege Kulübüne net 3 milyon 350 bin avro transfer bedeli ödenecektir. Oyuncu ile 2022-2023 sezonundan başlamak üzere beş sezon için sezon başına net 1 milyon avro ödenecek şekilde anlaşmaya varılmıştır."

Geçen sezon şubat ayından itibaren Kasımpaşa'da kiralık forma giyen Jackson Muleka, 14 maçta 12 gol attı.

"Çok mutlu ve heyecanlıyım"
Beşiktaş'ın yeni transferi Demokratik Kongolu futbolcu Jackson Muleka, siyah-beyazlı takıma geldiği için çok mutlu ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Muleka, siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan röportajında transferiyle ilgili, "Çok mutlu ve heyecanlıyım. Çok büyük bir kulüp olan Beşiktaş'a imza attım. Tanrı'ya şükrediyorum. Hayatımın en özel günlerinden birini yaşıyorum. Umarım bunun karşılığını sahada, performansla herkese göstereceğim." diye konuştu.

Beşiktaş taraftarını öven 22 yaşındaki futbolcu, "Taraftarlarımızın önüne çıkacağım günü dört gözle bekliyorum. Her oyuncu bu yoğun atmosferi yaşamak ister. Buraya rakip olarak gelmiştim. Şimdi o taraftarı arkamda hissedeceğim." ifadelerini kullandı.

Muleka, Beşiktaş taraftarının kendisine gösterdiği ilgiyle ilgili, "Beşiktaş'ın bana ilgisi ortaya çıktıktan sonra özellikle Instagram'da bana destek mesajı attılar. Şimdi artık sıra bana geldi. Onların desteği ve ilgisine elimden gelenin en iyisini yaparak, onları mutlu ederek karşılık vereceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'tan transfer teklifi aldığında kulübü kimseye sormadığını anlatan Muleka, "Zaten kendi gözlerimle bu atmosferi yaşadım. Beşiktaş'a karşı oynadığım günkü atmosfer çok etkileyiciydi. Bundan dolayı kimseye sormama, sorgulamama gerek kalmadı. Buradaki atmosfer, kulübün ve camianın büyüklüğü ile tarihiyle ilgili bilgim vardı." diyerek sözlerini tamamladı.

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