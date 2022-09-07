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James Rodriguez Galatasaray için geliyor

Galatasaray, her konuda anlaşmaya vardığı James Rodriguez'i kiralamak için kulübü Al-Rayyan'a resmi teklifte bulundu.
James Rodriguez Galatasaray için geliyor

Sarı-kırmızılılarda transferin kapanmasına kısa bir süre kala çalışmalar hızı kazandı. Cimbom, James Rodriguez'i kiralamak için Al-Rayyan'a teklifte bulundu.

Galatasaray'ın, dünyaca ünlü oyuncu James Rodriguez ile her konuda anlaşmaya vardığı öğrenildi. Transferin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Galatasaray, Al Rayyan'da 6 milyon euro kazanan Kolombiyalı 10 numara için kulübüne maaşının 2 milyon eurosunu ödemeyi teklif etti. Al Rayyan ise Galatasaray ile yarı yarıya maaş paylaşımı yapmak istiyor. Görüşmeler sürüyor.

JAMES RODRIGUEZ KİMDİR?

12 Temmuz 1991 tarihinde Kolombiya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Envigado altyapısında başladı. Porto, Monaco, Real Madrid, Bayern Münih ve Everton gibi takımların formalarını giydi. 2021 yılında Katar Ligi takımlarından Al Rayyan'a 8 milyon euro bonservis bedeli ile transfer oldu. Kolombiya Milli Takımı ile çıktığı 86 karşılaşmada 24 gole imzasını attı. 31 yaşındaki deneyimli oyuncunun güncel piyasa değeri 13 milyon euro... James Rodriguez, 10 numara mevkisinde forma giyiyor.

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