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James Webb yola çıkıyor

Hubble’ın halefi olan James Webb Uzay Teleskobu, 20 yıllık çalışmanın ve birden fazla ertelemenin ardından bugün yola çıkıyor.
James Webb yola çıkıyor

Yaklaşık 10 milyar dolarlık projeyle, ilk yıldızlar ve galaksilerin nasıl oluştuğu ile güneş sistemi dışındaki gezegenlerin keşfi amaçlanıyor.

Geliştirilme süreci 1996 yılında başlayan James Webb Uzay Teleskobu, bugün öğlen saatlerinde uzaya fırlatılacak ve NASA tarafından canlı yayınlanacak.

2007 yılında yola çıkması planlanan teleskop, defalarca büyük değişikliklere uğramış, fırlatma tarihi de sürekli ertelenmişti.

James Webb, 1990’dan beri yörüngedeki görevini sürdüren ve çeşitli gök cisimlerinin eşsiz görüntülerini kaydeden emektar Hubble Uzay Teleskobu’nun yerini alacak.

BÜTÇESİ 10 MİLYAR DOLAR

İsmini NASA’nın eski yöneticilerinden James Webb’den alan teleskobun merkez parçası 6,5 metre genişliğinde ve altınla kaplanmış berilyumdan yapılan 18 küçük altıgen aynadan oluşuyor.

Bu parçalar, evrenin en uzak noktalarından gelen kızılötesi ışığı yansıtmak için optimize edildi. Projede 10 binden fazla kişi çalıştı. Bütçesi ise giderek arttı ve yaklaşık 10 milyar dolara ulaştı. Yapımı yaklaşık 20 yıl süren teleskop, NASA’nın en uzun süreli projelerinden biri oldu.

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