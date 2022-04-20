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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Van'da

JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, çeşitli programlara katılmak ve ziyaretlerde bulunmak üzere Van’a geldi.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Van'da

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'i Van Ferit Melen Havalimanı'nda Vali Mehmet Emin Bilmez, Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ve Sahil Güvenlik Van Gölü Grup Komutanı Binbaşı Fırat Aslan karşıladı. Orgeneral Çetin, ilk ziyaretini Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı’na yaptı. Burada Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kutoğlu tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, karşılama mangasını selamladı. Hatıra fotoğrafı çektirip ziyaret defterini imzalayan Orgeneral Çetin, bir süre makamda Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Kurtoğlu ile görüştü.

Buradan İl Jandarma Komutanlığı’na geçen Orgeneral Çetin’i, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez karşıladı. Karşılama mangasını selamlayan Orgeneral Çetin, askerlerle fotoğraf çektirdikten sonra ziyaret defterini imzalayarak makama geçti. İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bekmez’den bilgi alan Çetin, buradan sonra programı kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü’nü ziyaret etti.

İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, polis mangasını selamlayarak ziyaret defterini imzaladı. Bir süre makamda İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile görüşen Orgeneral Çetin, buradan da Van Valiliğine geçti.

Vali Mehmet Emin Bilmez, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel ve Vali Yardımcıları tarafından karşılanan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arifi Çetin, Valilik Şeref defterini imzaladıktan sonra bir süre Vali Bilmez’le görüştü. Ziyaret, Orgeneral Çetin ve Vali Mehmet Emin Bilmez’in karşılıklı hediye takdimi ile son buldu.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Şehit Aileleri ve Gaziler Yardımlaşma Derneği, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği ile Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneğini ziyaret ettikten sonra programını iftarla tamamladı.

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