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Jandarma Genel Komutanlığından "Şırnak Meteler Taburu"na özel paylaşım
Jandarma Genel Komutanlığından "Şırnak Meteler Taburu"na özel paylaşım
Jandarma Genel Komutanlığı, Şırnak Meteler Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı için hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
04 Ekim 2022 Salı 09:34
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