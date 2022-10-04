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Jandarma Genel Komutanlığından "Şırnak Meteler Taburu"na özel paylaşım

Jandarma Genel Komutanlığından "Şırnak Meteler Taburu"na özel paylaşım
Jandarma Genel Komutanlığı, Şırnak Meteler Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığı için hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.
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