Jandarma ihale ile spor malzemesi satın alacak

İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı ihale ile 62 kalem kondisyon salonu spor malzemesi satın alacak.

Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, İçişleri Bakanlığı’na bağlı Jandarma Genel Komutanlığı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı ihale ile 62 kalem kondisyon salonu spor malzemesi satın alacak.

Alınacak olan spor malzemeleri Güvenlik Bilimleri Fakültesi Binasında Kurulacak Spor Salonunda kullanılacak.

Alım ihalesi 16.11.2022 tarihinde yapılacak.

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